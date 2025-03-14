Чартерные рейсы из Новокузнецка во Вьетнам начнут летать с 27 марта

Начиная с 27 марта, из аэропорта Новокузнецка начнут летать чартерные рейсы во Вьетнам, сообщает Сiбдепо .

Перелеты будут доступны в рамках пакетных туров. Рейсы в Камрань будут осуществляться на воздушных судах Boeing 757-200, рассчитанных на 235 пассажирских мест, с периодичностью один раз в двенадцать дней. Длительность полета составит семь часов.

«Будучи единственной авиагаванью в Кузбассе, осуществляющей международное сообщение, мы стремимся дать жителям региона больше возможностей для комфортных путешествий. Таиланд второй сезон показал высокую загрузку», — отметил управляющий директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Он добавил, что, в случае востребованности вьетнамского направления, аэропорт рассчитывает на продление и расширение программы полетов в будущем.

Также, начиная с 30 марта, воздушная гавань перейдет на весенне-летнее расписание, что повлечет за собой увеличение частоты рейсов по многим направлениям и расширение географии рейсов.