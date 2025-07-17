сегодня в 17:57

В Шаховской стартовало строительство теплотрассы к новой котельной

Шаховской муниципальный округ вступил в активную фазу строительства новой блочно-модульной котельной, расположенной на улице Садовая. Согласно планам, объект станет важным элементом региональной системы теплообеспечения, способствуя повышению уровня комфорта жителей района. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день подготовлены основания для последующего возведения основных конструкций объекта. Подрядчики уверенно перешли ко второму ключевому этапу — прокладыванию теплотрасс, обеспечивающих подачу тепла потребителям.

Рабочие активно занимаются рытьем траншей, предназначенных для установки трубопроводов общей протяженностью свыше ста метров. Это позволит обеспечить надежное подключение жилых домов и социальных объектов к новым источникам тепловой энергии.

Следующим этапом запланированы работы по монтажу водопроводных и канализационных коммуникаций, которые обеспечат бесперебойность эксплуатации всей системы теплоснабжения.

Проект реализуется в рамках реализации масштабной государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры», направленной на модернизацию коммунальных сетей региона и повышение качества жизни населения.

Завершение всех строительных мероприятий обеспечит надежность подачи тепла и горячей воды жителям округа, значительно улучшив условия проживания и снизив нагрузку на существующие коммунальные сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.

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