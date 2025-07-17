В Подмосковье появится первый в России автоматизированный высотный склад

В Богородском городском округе Подмосковья появится первый в стране высотный автоматизированный центр нового поколения. Проект реализуют ГК «Ориентир» и X5 Group. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект уникального автоматизированного хаба «Богослово» будет реализован ГК «Ориентир» по технологии AS/RS (Automated Storage and Retrieval System). Проект не имеет аналогов на российском рынке — как по высоте (27 метров), так и по уровню автоматизации. Управление инженерными системами будет полностью цифровым: контролировать и настраивать все процессы можно будет в режиме реального времени, в том числе удаленно практически без участия человека. Общая площадь объекта превысит 43 тыс. кв. м

«Новый проект X5 — технологический прорыв для российской логистики. Впервые будут объединены высотное хранение, автоматизация мирового уровня и инновационная безопасность. Для нас большая честь реализовывать такой передовой и масштабный склад для одного из лидеров розничной торговли в России. Современная логистика требует высокотехнологичных, гибких решений, способных адаптироваться под быстрорастущие объемы и задачи бизнеса, поэтому сделаем хаб в Богослово новым логистическим ориентиром для всей ретейл-отрасли», — отметила генеральный директор ГК «Ориентир» Елена Бабенко.

Автоматизированный склад появится на пересечении трасс М-7 и ЦКАД, в 45 км от МКАД, Он обеспечит прямую доступность к трем федеральным магистралям, а также железнодорожной инфраструктуре.

Проект станет важнейшим элементом логистической сети одного из крупнейших ретейлеров РФ — компании X5 Group, а также флагманом инновационной логистики в стране. Запуск объекта запланирован на третий квартал 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

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