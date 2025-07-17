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800 млн рублей вложит инвестор в строительство технопарка в Подмосковье

«Компания РОСТ» реализует проект по созданию технопарка «БРОННИЦЫ» в Подмосковье. Для реализации проекта инвестору был предоставлен земельный участок размером 6,4 га на льготных условиях без проведения торгов по программе «272». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории подмосковного городского округа Бронницы появится технопарк. В рамках инвестиционного проекта ООО «Компания РОСТ» построит здание общей площадью 15 тысяч кв. м с готовыми производственными помещениями в формате «Лайт индастриал». Инвестиции в проект 800 млн рублей. Запуск первого этапа проекта запланирован на 2028 год», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что реализация инвестпроекта позволит в перспективе создать 170 рабочих мест для жителей городского округа и ближайших муниципалитетов.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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