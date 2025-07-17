Глава Королева передал внедорожник «Нива» в зону СВО

С просьбой о помощи в королевский центр защитника Отечества обратились родственники военнослужащих. По поручению главы Королева Игоря Трифонова на запрос откликнулись оперативно. Уже в ближайшие дни автомобиль отправится в зону спецоперации, чтобы помочь подразделению, в котором служат жители Королева, выполнять боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поддержка военнослужащих и их семей — наш приоритет. Со всеми стараемся оставаться на связи, оперативно реагировать на запросы с фронта, в этом нам активно помогают предприятия, волонтеры и жители», — отметил Игорь Трифонов.

Поддержке бойцов и их близких в Королеве уделяется особое внимание с самого начала спецоперации. В наукограде действуют городской центр поддержки, штаб комитета семей воинов Отечества, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», отделение ассоциации ветеранов СВО.

С семьями защитников на постоянной связи остаются специально закрепленные координаторы — волонтеры, депутаты. Для детей военнослужащих проводятся интересные мероприятия, экскурсии, мастер-классы, бесплатно работают более тысячи городских кружков и секций. Ни на день не прекращается сбор гуманитарной помощи, особое внимание — конкретным просьбам бойцов с фронта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.

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