До 20 млн рублей смогут получить хозяйства Подмосковья в рамках субсидии

С 21 июля по 31 июля в Подмосковье пройдет отбор заявок на предоставление субсидии для развития семейных ферм. Воспользоваться мерой поддержки могут крестьянские (фермерские) хозяйства, в составе которых состоят 2 и более членов семьи главы К (Ф)Х, являющегося гражданином РФ. Предельный размер субсидии составляет до 20 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В этом году из бюджета региона под эти цели выделено 59,9 млн рублей. Направить средства хозяйства смогут на возмещение затрат, связанных с развитием семейных ферм — например, на приобретение и монтаж оборудования, покупку сельскохозяйственной техники, животных (кроме свиней), птицы и рыбопосадочного материала. Требования к получателям, основные документы и другая полезная информация представлены на интерактивном портале.

Среди основных условий для участников отбора — регистрация и осуществление деятельности более 12 месяцев на территории Подмосковья, отсутствие задолжностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и пеней, а также — случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности. Заявки формируются в системе «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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