Быстрое появление ржавчины: почему китайские авто не подходят для такси

Автомобили, которые стали срочно завозить в нашу страну после введения санкций, зачастую не подходят для эксплуатации в российских условиях, сообщил РИАМО председатель общественного движения «Форум Такси», таксист Олег Амосов.

«Большинство из них везут из Китая, и они абсолютно не адаптированы к нашим погодным условиям. У нас совсем иной климат, чем, например, в районах у Южно-Китайского моря. Там снегопадов нет, не применяют реагенты, дороги не посыпают песком или солью», — сказал Амосов.

Он пояснил, что отсюда и возникают проблемы: эти машины, хоть и напичканы гаджетами, вроде трех экранов или кругового обзора с четырьмя камерами, у нас они начинают быстро окисляться, ржаветь, и вся электроника быстро выходит из строя. Например, обещают шторм, и треть таких машин может просто не поехать: лидар заклинило, и все, машина не может ехать.

«Плюс, сейчас к нам в основном поступают машины с турбированными моторами. В такси мы привыкли работать на нетурбированных моторах, которые обладают большим ресурсом», — отметил общественник.

По его словам, такси проезжает 120–140 тыс. км в год, то есть столько, сколько обычный водитель наберет за пять лет. Проблемы, с которыми частный владелец встретится через три-четыре года, у таксистов появляются через год эксплуатации.