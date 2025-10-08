Будущим троллейбусникам в Петербурге платят почти 80 тыс рублей стипендии

сегодня в 19:12

Стипендия учащихся троллейбусного училища в Петербурге увеличилась до 73 тыс руб

С 1 октября 2025 года студентам Учебно-курсового комбината ГЭТ в городе на Неве, которые осваивают профессию водителя троллейбуса, увеличили стипендию до 73,3 тыс. рублей за время производственной практики. Об этом сообщает « МК в Санкт-Петербурге » со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту города.

До этого студентам платили 46,1 тыс. рублей стипендии. Таким образом, она увеличилась на 60%.

Стипендия увеличилась, поскольку выросли зарплаты в подведомственном комитету по транспорту СПб ГУП «Горэлектротрансу» на 20%. Выросла материальная поддержка для начинающих водителей.

Рассчитывается среднемесячное число рабочих часов. Оплата фактического времени стажировки не превышает 286 часов.

Студентам предоставляют обучение бесплатно. Также их кормят бесплатными обедами. Еще им могут выделить дополнительные выплаты в соответствии со статусом «Молодой водитель». Зарплата водителей троллейбуса после завершения обучения может достигать 170 тыс. рублей.

