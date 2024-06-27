Брынцалов: в 2024 году в Подмосковье закуплено свыше 450 новых автобусов

В Подмосковье в 2024 году летом запланирована поставка 350 ЛиАЗов и 104 автобусов Foton. 40 автобусов уже поступили в автопарки, сообщил корреспонденту РИАМО председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Работа властей в сфере транспорта

В Подмосковье теме развития транспорта развивается особое внимание.

«Данная тема была поднята в конце 2023 года в рамках Открытой трибуны, организованной Мособлдумой. И действия, которые в регионе начали предпринимать ещё в прошлом году, в этом также будут продолжены», — сообщил председатель областного парламента.

«Мы встречаемся с людьми, получаем обратную связь, рассказываем о том, что планируется сделать», — рассказал Брынцалов.

Сейчас в Московской области частные транспортные компании закупили порядка 120 новых автобусов. У них заключены контракты с отечественными производителями, но в рамках санкций, которые наложены на отечественных машиностроителей, нагрузка на товаропроизводителей возросла.

Решение первоочередных вопросов

В настоящий момент на отечественном рынке автобусов не получается выбрать нужный региону объем, поэтому ожидается исполнение контракта с китайскими производителями.

«В 2024-м запланирована поставка 310 ЛиАЗов, ещё 40 автобусов уже поступили в автопарки, на это выделено 9,8 млрд. рублей. Также летом планируется поставка 104 автобусов большого класса китайского производителя Foton. На эти цели выделено 1,8 млрд. рублей. Коммерческими перевозчиками в этом году приобретено 128 автобусов», — сообщил Брынцалов.

В прошлом году в Подмосковье было обновлено свыше 1,4 тысячи автобусов.

«Сегодня запрос жителей направлен не просто на автобусы среднего и большого классов, но на современные и комфортные, оборудованные климат-системами. Именно такие мы стараемся закупать», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в этом году парк автобусов пополнится новыми единицами, в том числе за счёт коммерческих перевозчиков. Планируется решить первоочередные вопросы прежде всего в близлежащих городах: Мытищах, Красногорске, Одинцове, Балашихе, Ленинском городском округе, Люберцах.

«Все эти вопросы звучали на „Открытой трибуне“. Требуется обсуждение изменений на транспортных маршрутах, которые очень волнуют жителей. С учетом развития МЦД, открытия новых станций, надо учитывать мнение жителей. Обращать внимание на их удобство, на время маршрутов. Не надо убирать те, которые раньше существовали, к которым привыкли жители. Но нужно и прокладывать новые маршруты к станциям МЦД», — сказал Брынцалов.

Ориентированность на проблемы жителей

«Как показывает практика, чаще всего новые маршруты и по времени, и по средствам более экономичны. Они становятся популярными среди жителей», — отметил он.

Брынцалов сделал акцент на том, что надо и дальше продолжать работать: проводить встречи, разъяснительную работу, информирование, финансирование.

«Те, кто участвует на этом рынке транспортных перевозок, должны отвечать всем требованиям граждан и двигаться вперед, реализовывая все, что наметили. И по мере реализации смотреть, что необходимо сделать еще», — добавил он.

Брынцалов отметил, что единовременно невозможно решить проблему, не понимая, что, достигнув проговоренных мероприятий, но, не услышав жителей, невозможно двигаться дальше.

«План точно есть, под него есть средства. Теперь требуется время и анализ, как дальше работать», — заключил Брынцалов.