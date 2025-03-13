Игорь Брынцалов отметил, что основная задача депутатов «Единой России» — организовать системный контроль работ по ремонту и модернизации дорожного покрытия в Московской области. Соответствующее заявление секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов сделал 13 марта на заседании фракции в Мособлдуме, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Брынцалова, с 1 апреля в Московской области начинаются масштабные работы по ремонту дорожного покрытия. Работы продлятся до октября и охватят ключевые участки автодорог, что позволит значительно улучшить качество дорожной инфраструктуры.

«В текущем году будет реализован комплекс мероприятий по ремонту и модернизации дорог, а также, по благоустройству муниципалитетов после зимнего периода. Основная задача депутатского корпуса „Единой России“ –организовать сопровождение и системное информирование жителей о проводимых работах», — сказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что предстоит обновить участки общей протяженностью почти 1500 км, из которых 660 — муниципальная сеть.

«Это на 310 км больше, чем годом ранее. Большие дорожные работы запланированы в округах Дмитровский, Истра, Коломна, Орехово-Зуевский, Раменский, Сергиево-Посадский. В текущем году существенно увеличен объем ямочного ремонта. За первые два месяца уже ликвидировано почти 200 000 ям, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», — прокомментировал парламентарий.

Он также отметил, что предстоит обновить 16 тысяч автобусных остановок, 5 тысяч тротуаров, 12 тысяч ограждений и 490 тысяч дорожных знаков.

«Будет обследовано 4 тысячи мостов, путепроводов, пешеходных переходов. Кроме этого, предстоит работа по благоустройству муниципалитетов после зимы. Основной объем работ необходимо выполнить до 10 апреля, среди них — уборка парковочных мест, проездов и тротуаров, промывка подъездных дорог, ремонт и покраска ограждений, приведение в порядок фасадов домов, детских игровых площадок и малых архитектурных форм, контейнерных площадок, информационных стендов, дорожных знаков, обрезка и опиловка деревьев и кустарников», — заключил Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.