Брендированные автобусы вышли на дороги региона в рамках «Зимы в Подмосковье»

В этом году в рамках проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье» на городских, пригородных и междугородних маршрутах региона начали курсировать 60 тематически брендированных автобусов Мострансавто. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В туристическом проекте, который призван познакомить жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе, задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных ТС помогают создать праздничное новогоднее настроение для пассажиров. Всю зиму автобусы будут курсировать в разных городах региона.

Внешние борта ТС украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью». В этих ТС действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (тариф «Кошелек»), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.

Добавим, что «Мострансавто» является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ежегодно участвует в акциях «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье», направленных на повышение туристической привлекательности региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.