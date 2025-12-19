Брендированные автобусы вышли на дороги региона в рамках «Зимы в Подмосковье»

Часть автобусов Мострансавто забрендированы под праздничный дизайн в рамках проекта Правительства Московской области «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Яркие автобусы компании, украшенные тематической новогодней символикой проекта, можно встретить на улицах Люберец, Балашихи, Химок, Ногинска, Ивантеевки и Долгопрудного. Они курсируют по обычным маршрутам, превращаясь в мобильные арт-объекты, которые напоминают пассажирам о новогоднем волшебстве. А всего будет украшено около 100 транспортных средств Мострансавто по всему Подмосковью.

«Этот проект — прекрасный способ создать праздничное настроение у тысяч жителей и гостей Подмосковья, которые ежедневно пользуются общественным транспортом», — отметили в ведомстве.

Таким образом, праздничный дизайн появляется на автобусах крупнейшего пассажирского предприятия региона, которое обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов и ежедневно перевозит свыше 1,5 млн человек на автопарке в более 5 тыс. автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.