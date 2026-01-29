Борьба со снегом на станции «Мытищи» ведётся в круглосуточном режиме

После мощного снегопада все силы городских служб брошены на обеспечение бесперебойной работы ключевых объектов инфраструктуры. В их числе — железнодорожная станция «Мытищи».

Здесь организовано круглосуточное дежурство: уборка территории проводится каждые два часа или даже чаще, по мере необходимости. Ещё до прибытия первого пассажира в 5:00, и до позднего вечера бригада из 10-15 человек ведёт непрерывную борьбу со снегом. Они расчищают подходы к станции и пешеходные дорожки, очищают и обрабатывают реагентом все ступени, убирают лифты, и чистят полы с помощью поломоечной машины.

Параллельно другая группа сотрудников отвечает за безопасность движения поездов. Пока спецмашина расчищает снег с рельсов, другая бригада вручную очищает стрелочные переводы — ключевые узлы, от которых зависит бесперебойность всего движения.

Сотрудники признаются, что при непрекращающемся снегопаде поддерживать порядок особенно трудно. Однако они прикладывают все усилия, чтобы пассажиры могли чувствовать себя на станции в безопасности, а поезда следовали по расписанию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.