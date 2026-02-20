«Болтливый столб» для пешеходов заметили в центре Кемерова

В центре Кемерова, на пересечении Кузнецкого и Советского проспектов недалеко от ТЦ «Я», был размещен аудиоинформатор, сообщает Сiбдепо .

Данное устройство, установленное местной электротранспортной компанией, предназначено для голосового оповещения пешеходов о приближающихся трамваях.

«Уважаемые пешеходы! Вы находитесь в зоне движения трамваев. Пожалуйста, не переходите трамвайные пути в неположенном месте и всегда обращайте внимание на приближающийся транспорт. Ваша безопасность — наш приоритет. Будьте осторожны и берегите себя!» — такое сообщение звучит в период с 9:00 до 21:00 с интервалом в четыре минуты.

Эта мера направлена на предотвращение аварий на оживленном перекрестке, где пешеходные потоки активно пересекаются с трамвайными путями.

