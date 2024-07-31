Большинство москвичей хочет полностью запретить движение на электросамокатах

В Москве 71% жителей заявили, что езду на электросамокатах в городе нужно запретить. Больше всего за запрет этого средства индвидуальной мобильности (СИМ) голосуют женщины, сообщает Газета.ru со ссылкой на опрос Superjob.

Среди опрошенных москвичек 77% за то, чтобы запретить езду на электросамокатах, причем треть (33%) из них считает, что запрет должен распространяться на центр города, а 44% — на всю территорию столицы. Среди мужчин за запрет агитируют 63% москвичей (39% — по всей Москве, 24% — в центре).

Стало известно, что на территории Нескучного сада и природного заказника «Воробьевы горы» в Парке Горького решили ограничить максимальную скорость движения для арендованных электросамокатов до 10 км/ч.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел полный запрет на электросамокатное движение в центре города. Правило вступает в силу с 1 августа 2024 года.