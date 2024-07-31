В столичном Парке Горького ввели ограничения скорости для электросамокатов

В столичном Парке Горького на территории Нескучного сада и природного заказника «Воробьевы горы» максимальная скорость движения для арендованных электросамокатов составит 10 км/ч, сообщает пресс-служба парка.

Также в парке с мая временно нельзя использовать электросамокаты и электровелосипеды из-за работ благоустройству. Так, на время для любителей покататься закрыли Пушкинскую набережную от Крымского до Андреевского пешеходного моста. Это основной маршрут для движения СИМ.

После окончания работ на набережной, когда велодорожку вновь откроют, здесь сохранится медленная зона со скоростью не более 15 км/ч. Запрет проезда в пешеходной части парка также продолжит действовать.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах для россиян за пьяную езду на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.