Депутаты приняли в первом чтении штрафы для россиян за пьяную езду на самокатах

сегодня в 16:32

Госдума: штраф за нетрезвую езду на СИМ составит от 20 до 30 тыс рублей

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах, электроскейтбордах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает 360.ru .

За управление электросамокатом в нетрезвом состоянии россиян начнут штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс. рублей. Превышение допустимой скорости станет грозить штрафом до 5 тыс. рублей, а за езду вдвоем и перевозку детей придется заплатить 3-5 тыс. рублей.

Также законопроектом предусмотрены штрафные санкции для тех электросамокатчиков, которые покидают место происшествия.

Ранее в Москве электросамокат ударил током двухлетнего малыша, сунувшего в разъем для зарядки гвоздь. Ребенок получил ожог двух пальцев.