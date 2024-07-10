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SHOT: в столице электросамокат ударил током малыша, сунувшего в разъем гвоздь

В квартире в Пресненском районе столицы электросамокат ударил током двухлетнего малыша, сунувшего в разъем гвоздь, сообщает SHOT .

Мужчина вечером 8 июля чинил электросамокат старшего сына. Он снял с аппарата колесо, и отлучился на пару секунд, оставив открытым разъем для зарядки. К самокату сразу же подскочил двухлетний малыш, держа в руках гвоздь, и вставил его в разъем.

Как поделилась мама пострадавшего ребенка, все услышали громкий хлопок и увидели небольшой огонь. Начавшийся пожар удалось потушить взрослым, а малыша сильно ударило током.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Его лечили в детской больнице Сперанского. У мальчика электрический ожог двух пальцев. Доктора оперативно стабилизировали состояние маленького пациента.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Его уже отправили долечиваться домой.