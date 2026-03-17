Больше не про пожилых? Новая фраза в метро Москвы удивила пассажиров

Пассажиры московского метро обратили внимание на изменение формулировки в объявлениях о вежливом поведении в подземке. Вместо привычного призыва уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам теперь звучит более обобщенная фраза — «Уступайте места тем, кому сложнее стоять».

Москвичка выложила в Сеть видео с обновленным обращением, оно вызвало бурную реакцию пользователей. Многие признались, что сначала не сразу заметили изменения, однако позже отметили, что новая формулировка на наклейках и в информаторе звучит непривычно.

В комментариях мнения разделились. Часть пользователей не увидела в нововведении проблемы и сочла его более универсальным.

«По-моему, так даже лучше — не нужно перечислять, всем и так понятно», — отметил один из пользователей.

Другой добавил, что формулировка звучит адекватно: бывают ситуации, когда человеку плохо, но этого визуально не видно.

Большинство сошлось во мнении, что фактически ничего не изменилось, а необходимость быть чутким к окружающим не зависит от того, какими именно словами до пассажиров доносится просьба.

«Если вы способны прочитать фразу на стекле, то и способны увидеть, кто именно сидит на этой картинке. Очевидно, фраза вместе с ней и работает, отдельно ее никто не пишет», — написала еще одна жительница столицы.

Другие, напротив, раскритиковали изменения, посчитав, что прежний вариант был более понятным. А теперь мам с малышами, беременных и пожилых просто будут игнорировать.

«Раньше четко говорили, кому уступать, а теперь как будто размыли», — заявил комментатор.

Некоторые пользователи также отмечают, что изменение может негативно повлиять на поведение пассажиров. По их мнению, конкретный список категорий граждан служил более ярким напоминанием, для кого в первую очередь предназначены сидячие места в вагонах метро.

«С такой формулировкой многие просто сделают вид, что не понимают (кому уступать — ред.)» — сетует горожанка.

