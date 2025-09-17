Больше контроля: на Ямале запретят нелегальное такси

В ЯНАО вводят запрет на работу нелегальных таксистов и «зазывал»

В Ямало-Ненецком автономном округе усиливают меры контроля такси. В ближайшее время там вступит в силу запрет по предложению нелегальной перевозки пассажиров и багажа на такси, сообщает «Север-Пресс» .

«Проект направлен на недопущение предлагать услуги такси лицами без разрешения, так называемыми зазывалами. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, ИП или физическому лицу», — говорится в проекте постановления на сайте окружного правительства.

Как заявила руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева, незаконные перевозчики часто не имеют необходимых разрешений, что ставит под угрозу безопасность клиентов. Подобные меры регулирования уже успешно применяются в ряде крупных городов.

Внедрение обязательных требований поможет структурировать сферу такси около вокзалов и аэропортов, сделав ее более современной и ориентированной на удобство пользователей. Кроме того, это положительно скажется на защищенности пассажиров, подчеркнула Киселева.