Больше 100 рейсов задержаны в аэропортах Московского региона

В аэропортах Московского региона задержаны на прилет и вылет свыше 100 рейсов. Пассажиры не могут улететь из-за плохой погоды, они рискуют встретить Новый год в зоне ожидания или в лайнере в небе, сообщает Mash .

Так, 20 вылетов и 86 рейсов на прилет задерживаются в Шереметьеве. Это касается самолетов направлений Калининград, Уфа, Сочи, Волгоград, Астрахань, Красноярск, Самара, Минеральные Воды.

В аэропорту отметили, что задержки рейсов кратковременные, в основном, из-за противообледенителньной обработки самолетов. В скором времени расписание стабилизируется.

Во Внукове на вылет задержаны семь самолетов. Пассажиры ждут вылета в Махачкалу, Петербург, Саратов. На прилет опаздывают 37 рейсов. В Домодедове задержан один рейс на вылет и три на прилет. Также были отменены рейсы в Ереван, Сочи и Куляб.

По обновленной информации, все аэропорты Московского региона работают штатно и обеспечивают прилеты и вылеты без ограничений.

