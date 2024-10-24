Более миллиона раз жители столицы проехались по новой Троицкой линии метро

Троицкая ветка метрополитена была официально запущена 7 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что с тех пор пассажиры совершили свыше одного миллиона поездок. Он отметил, что среди наиболее востребованных станций «изумрудного» направления выделяются «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская», сообщает «Бриф24» .

«Больше миллиона поездок уже совершено на новой Троицкой линии метро», — подчеркнул глава города.

Он добавил, что в будние дни первые четыре станции изумрудной линии обслуживают более 30 тысяч пассажиров. Среди них особенно популярны «Университет Дружбы Народов», которую активно используют студенты и сотрудники вузов столицы, и «Новаторская», обеспечивающая пересадку на Большую кольцевую линию.

На прошлой неделе количество пассажиров возросло на 16% по сравнению с первой неделей работы данной ветки. После полного открытия 16-й линии, в рабочие дни свыше 100 тысяч горожан будут пользоваться этими четырьмя станциями первого участка, заключил Собянин.