Более 95 участков дорог к медучреждениям отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» отремонтируют больше 95 участков региональных дорог, ведущих к медицинским учреждениям Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют дорогам у социально значимых мест Подмосковья. В ходе ремонтного сезона 2025 года дорожники обновят 250 км покрытия на региональных дорогах, что позволит жителям 36 округов Подмосковья комфортно ездить до больниц, поликлиник, станций скорой помощи и других медицинских учреждений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Например, в Талдоме отремонтируют ул. Октябрьскую — к Центральной районной больнице, в Одинцовском округе обновят дорожное полотно на дороге, ведущей в реабилитационный центр у поселка Новый Городок. В Подольске дорожники отремонтируют дорогу из деревни Северово к детскому реабилитационному центру «Кораблик», а в центре города заменят покрытие на ул. Маштакова, которая ведет к Подольской областной больнице и носит имя заслуженного врача РСФСР Николая Ивановича Маштакова.

Для комфорта жителей малых населённых пунктов отремонтируют покрытие на дорогах, ведущих к амбулаториям в деревнях Авдеево и Зименки-1 м. о. Зарайска, в с. Константиновское г. о. Ступино, в д. Тимонино Волоколамского м. о. и других округах.

Всего в рамках нацпроекта в 2025 году покрытие обновят больше 160 региональных дорогах к образовательным, спортивным и медицинским учреждениям Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.