В Мытищах прошел второй этап международной парусной серии Tenzor Elite Cup 2025

Акватория Пестовского водохранилища городского округа Мытищи приняла более 60 сильнейших яхтсменов из российских и национальных команд в соревнованиях на длинных гонках флота на яхтах MX700. В числе участников – победители и призеры мировых и национальных чемпионатов, обладатели кубков разных стран в различных классах яхт, участники Олимпийских игр, а также лидеры сборной России по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Условия проведения соревнований оказались достаточно благоприятными, а переменчивый ветер Пестовского водохранилища только вносил дополнительную интригу. По итогам 12 проведенных гонок лучший результат показала команда PTICHKI Sailing Team.

Преодолев экватор, серия Tenzor Elite Cup 2025 готовится к решающим этапам. Третий этап международного турнира также пройдет в Мытищах на акватории Пестовского водохранилища с 4 по 7 сентября. Финальный этап состоится в начале ноября, участники отправятся в Сочи, где уже в морских условиях им предстоит определить победителей всего сезона.

Организатором регаты выступает подмосковный яхт-клуб Tenzor Sailing Club при поддержке генерального партнера Tenzor Consulting Group, а также министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства культуры и туризма Московской области, всероссийской федерации парусного спорта и фонда «Росконгресс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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