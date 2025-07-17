В Подмосковье орденом «Родительская доблесть» планируют наградить 20 семей

«Подмосковье — один из самых динамично развивающихся регионов, и наша задача обеспечить не только экономический, но и демографический рост. В Московской области сегодня насчитывается уже 117 тысяч многодетных семей. Это огромная сила, это наш золотой фонд», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Орден «Родительская доблесть» станет признанием того, что воспитание детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям — это огромный ежедневный труд. Вместе с орденом предусмотрена и единовременная выплата в 100 тысяч рублей, которая станет дополнительным знаком внимания к семье», — рассказал Игорь Брынцалов.

«Уже до конца 2025 года мы планируем наградить около 20 семей, которые станут первыми обладателями ордена «Родительская доблесть». Мы будем и дальше расширять меры поддержки, потому что каждая многодетная семья — это опора региона, это те, кто передает детям любовь к Родине, трудолюбие и веру в добро», — добавил Игорь Брынцалов.

Орден «Родительская доблесть»

Орденом будут награждаться родители либо единственный родитель за:

Достойное воспитание детей;

Формирование активной жизненной позиции;

Формирование нравственных, семейных устоев;

Успехи детей в учебе, спорте, творчестве.

Требования:

Иметь гражданство РФ не менее 10 лет;

Состоять между собой в браке (если родитель единственный — является вдовой или вдовцом);

Иметь место жительства в Московской области не менее 10 лет непрерывно;

Воспитывать 5 или более детей до 18 лет (или детей до 23 лет, если они обучаются по очной форме или призваны на военную службу).

К награждению не могут быть представлены женщины, которые ранее были награждены знаком «Материнская слава».

Размер выплаты

При награждении предоставляется единовременная выплата 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

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