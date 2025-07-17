В Подмосковье орденом «Родительская доблесть» планируют наградить 20 семей
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Мособлдума подводит итоги работы весенней сессии. В ходе работы подмосковного парламента был принят закон, которым учреждена новая награда Московской области — орден «Родительская доблесть», сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Подмосковье — один из самых динамично развивающихся регионов, и наша задача обеспечить не только экономический, но и демографический рост. В Московской области сегодня насчитывается уже 117 тысяч многодетных семей. Это огромная сила, это наш золотой фонд», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Орден «Родительская доблесть» станет признанием того, что воспитание детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям — это огромный ежедневный труд. Вместе с орденом предусмотрена и единовременная выплата в 100 тысяч рублей, которая станет дополнительным знаком внимания к семье», — рассказал Игорь Брынцалов.
«Уже до конца 2025 года мы планируем наградить около 20 семей, которые станут первыми обладателями ордена «Родительская доблесть». Мы будем и дальше расширять меры поддержки, потому что каждая многодетная семья — это опора региона, это те, кто передает детям любовь к Родине, трудолюбие и веру в добро», — добавил Игорь Брынцалов.
Орден «Родительская доблесть»
Орденом будут награждаться родители либо единственный родитель за:
- Достойное воспитание детей;
- Формирование активной жизненной позиции;
- Формирование нравственных, семейных устоев;
- Успехи детей в учебе, спорте, творчестве.
Требования:
- Иметь гражданство РФ не менее 10 лет;
- Состоять между собой в браке (если родитель единственный — является вдовой или вдовцом);
- Иметь место жительства в Московской области не менее 10 лет непрерывно;
- Воспитывать 5 или более детей до 18 лет (или детей до 23 лет, если они обучаются по очной форме или призваны на военную службу).
К награждению не могут быть представлены женщины, которые ранее были награждены знаком «Материнская слава».
Размер выплаты
При награждении предоставляется единовременная выплата 100 тысяч рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.
«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.
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