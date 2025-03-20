Более 8,3 млн поездок по «Тройкам» совершили пассажиры «Мострансавто» в 2025 г

С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» свыше 8,3 млн поездок по транспортным картам «Тройка». Этот показатель на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оплаты «Тройками» составляют 17% от общего количества оплат за проезд без учета льготных поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ежедневно в среднем пассажиры совершают по картам «Тройка» порядка 110 тыс. поездок. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд «Тройками» на маршрутах МАП № 1 г. Люберцы, где зафиксировано более 1,3 млн поездок. Интенсивный пассажиропоток также отмечен в МАП № 11 г. Балашиха, на маршрутах филиала пассажиры совершили 1,2 млн поездок, когда оплачивали проезд транспортной картой «Тройка». На третьем месте идет МАП № 9 г. Долгопрудный, на маршрутах которого пассажиры совершили свыше 1 млн поездок по «Тройкам».

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступна безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами, а также социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.