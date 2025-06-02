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Более 800 водителей Подмосковья оштрафованы за неправильную парковку в мае

Инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области к административной ответственности привлечено более 820 автовладельцев за нарушения правил парковки на общественных пространствах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Протоколы составлены по обращениям, поступившим на портал «Добродел», а также с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Общая сумма штрафов составила более 4,7 млн рублей.

В числе наиболее частых нарушений:

размещение транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки — 489 нарушений, сумма штрафов — 3 962 000 руб.;

размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями — 330 нарушений, сумма —807 000 руб.;

размещение транспортных средств на детской или спортивной игровой площадке — 1 нарушения, сумма — 5 000 руб.

Жителям напомнили, что от ответственного и уважительного отношения к соблюдению простых правил парковки во дворах зависит сохранность зеленых зон и чистота территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.