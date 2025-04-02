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Более 60 транспортных средств эвакуировали со дворов Подмосковья за месяц

В марте на территории Московской области за неправильную парковку во дворах эвакуировано 60 автомобилей, из них: в Ленинском округе — 16, Котельниках — 8, Красногорске — 7, Домодедово — 6. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Что делать, если это случилось и с вашим транспортом:

В случае, если вы обнаружили непосредственно отсутствие автомобиля, необходимо набрать номер 112, по которому оператор проконсультирует вас по вопросу адреса спецстоянки;

Перед приездом на спецстоянку необходимо очно прибыть в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для получения протокола об административном правонарушении. В протоколе инспектор Министерства поставит отметку о разрешении на выдачу машины;

с копией протокола, полученной в территориальном отделе, отправиться на спецстоянку и забрать авто.

С эвакуацией или без — за парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» нарушителю выпишут штраф в размере 2 250 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.