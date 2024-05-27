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Более 50 км покрытия отремонтируют на дорогах к детским лагерям Подмосковья

В рамках ремонтного сезона дорожники отремонтируют более 50 км покрытия на региональных дорогах к детским лагерям Московской области. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Проезд к 15 детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту 13 участков региональных дорог. Работы проведут в девяти округах, на всех участках помимо ремонта покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В селе Поведники округа Мытищи обновят покрытие на ул. Санаторной, которая ведет сразу к трем лагерям на базе отдыха «Подмосковье». А в Богородском округе отремонтируют участок Бисеровского шоссе, который ведет до д. Новая Купавна — здесь находится оздоровительный лагерь «Купавна». В Одинцовском округе комфортный проезд обеспечат сразу к двум учреждениям: лагерю «Радуга» в деревне Пронское и пансионату «Университетский» в деревне Волково.

Также ремонтные работы пройдут к детским лагерям, базам отдыха и санаториям в Домодедове, Истре, Клину, Королеве, Красногорске, Рузском округах.

Со списком дорог можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.