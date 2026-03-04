Более 50 дорог отремонтируют в городском округе Кашира в 2026 году

Более 50 дорог отремонтируют в городском округе Кашира в 2026 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Житель улицы 2-я Новая в Ожерелье Сергей Николаевич Воробьев встречает эту весну с особой радостью — дорога к его дому больше не доставляет хлопот.

«Нам ее отремонтировали в 2025 году — отсыпали щебнем. И для нас это огромная радость. Сейчас снег начнет таять, а мы о распутице даже не вспомним. Теперь до дома можно добраться без помех», — поделился эмоциями Сергей Николаевич.

В прошлом году в городском округе Кашира привели в порядок 34 участка автодорог с устройством твердого покрытия из щебня. Общая площадь ремонта превысила 100 тысяч квадратных метров. Работы охватили как городскую черту, так и сельские территории. В 2026 году эта практика будет продолжена в еще более масштабном объеме.

Как отметил заместитель начальника МКУ «Управление строительства» (курирует вопросы дорожного строительства и содержания дорог) Олег Архипов, в этом году в рамках Народной программы партии «Единая Россия» запланирован ремонт 52 участков дорог общей протяженностью 25 км.

«В списке — десятки улиц в деревнях, поселках и самом городе. Где-то уложат асфальт, где-то отсыпят щебнем там, где раньше была грунтовка», — пояснил Олег Архипов.

Благодаря проведенным работам 41 дорога в округе перестанет быть грунтовой (там появится щебеночное покрытие), а 11 дорог получат новый асфальт.

Адресный перечень работ на 2026 год:

Кашира: ул. Фрунзе.

Ожерелье: ул. Гостиничная, Целинная, Цветочная, Алмазная.

Деревни: Аладьино, Барабаново, Верзилово, Руднево, Яковское, Якимовское, Козлянино, Корыстово, Тарасково, Маслово, Лиды, Большое Кропотово и другие.

Отдельным объектом значится тротуар вдоль Воронежского шоссе «Зендиково — Кашира». Протяженность объекта — 1,1 километра. Он будет обновлен в асфальте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.