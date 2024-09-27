Более 40 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье в этом году

В рамках ремонтного сезона 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожные службы отремонтировали больше 40 участков региональных дорог, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Комфортный подъезд к достопримечательностям и туристическим местам обеспечили в 20 городских округах Подмосковья, общая протяженность ремонта составила более 120 км. Дорожники завершили ремонт более 40 участков региональных дорог по нацпроекту, что позволило местным жителям и туристам комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ремонт провели на подъезде к Ново-Иерусалимскому монастырю и музею Новый Иерусалим в Истре, на ул. Народное Имение в Раменском, где находится усадьба Раменское, Собор Троицы Живоначальной, смотровая площадка, Вечный огонь, Борисоглебская церковь и памятники.

В Зарайске отремонтировали ул. Первомайскую, которая ведет к историческому центру города, где расположен Зарайский Кремль и другие привлекательные для туристов объекты. В Сергиевом Посаде специалисты обновили покрытие на участке Новоугличского шоссе, по которому можно проехать также к историческому центру и одной из главной достопримечательности России — Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Также в рамках нацпроекта обеспечили комфортный проезд к Покровской церкви и усадьбе Любимовка в округе Пушкинский, к Покровскому храму в с. Кудиново в Богородском округе, к Никольской церкви в пос. дома отдыха Горки Дмитровского округа, к историко-краеведческому музею и мемориалу ступинским кузнецам-металлургам на ул. Андропова в г. Ступино, к храму Петра и Павла, Братской могиле и памятнику И. Ф. Усагина в с. Петровское г. о. Клин, а также на подъезде к Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику в Можайском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.