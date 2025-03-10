Более 4 тыс ям устранили на дорогах Одинцова с начала года

В администрации Одинцовского округа прошло совещание, на котором обсудили содержание автодорог в весенне-летний период. Участие в нем приняли глава муниципалитета, профильные заместители главы, руководство МЦУР и МКУ «Упрдоркапстрой», а также представители подрядных дорожных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Зима в этом году была необычайно теплая, и весенний сезон тоже приходит раньше срока. Для нас все это означает досрочную мобилизацию сил и средств. И начинаем, конечно, с дорог. Устраняем ямы, убираем мусор, моем сами дороги и тротуары, ограждения, красим урны, моем и красим остановки общественного транспорта», — сказал глава округа Андрей Иванов.

По информации муниципального центра управления регионом количество жалоб на содержание дорог в 2025 году снизилось. Отчасти это связано с благоприятными погодными условиями. Во второй половине февраля МЦУР зафиксировал 213 обращений жителей, и только 18 из них касались ремонта дорожного полотна. Еще 25 обращений были связаны с мусором на дорогах.

С начала года в Одинцовском округе отремонтировали 4 139 ям. Общая площадь ямочного ремонта составила 30 тысяч квадратных метров. В полосе дорог было собрано 1 178 куб. м мусора.

Первый заместитель главы округа Михаил Пайсов обратил внимание руководителей подрядных организаций на важность работы в рамках упреждающего контроля.

«Упреждающий контроль — это не только закрытие жалоб, это в первую очередь — безопасность. Безопасность наших жителей, наших детей. Прошу относиться к упреждающему контролю очень серьезно. Выявление дефектов, грейдирование, ремонт, уборка мусора — мелочей здесь нет», — отметил Пайсов.

В настоящее время в муниципалитете уже началось переоборудование техники для содержания дорог в весенне-летний период. Полностью завершить его планируется до 15 апреля. Летом муниципальные дороги общего пользования в Одинцовском округе будут убирать 39 комбинированных дорожных машин (КДМ), 38 тракторов МТЗ и 6 вакуумно-подметальных машин.

В Одинцовском округе насчитывается 826 муниципальных дорог общего пользования общей протяженностью более 700 километров. Вместе с тротуарами их площадь составляет 3,9 миллиона кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.