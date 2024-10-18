Более 4 тыс дорожников Подмосковья принимают участие в реализации нацпроекта БКД

В регионе нацпроект реализуется шестой год. Основные работы, которые проводятся в рамках нацпроекта — это ремонт и строительство дорожных объектов, а также повышение безопасности движения.

В этом году специалисты «Мосавтодора» обновили более 665 км покрытия на 231 участке региональных дорог — высокоинтенсивных трасс, дорог в городах и между населенными пунктами, ведущих к социально важным объектам: образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, туристическим местам и местам отдыха.

Дорожный мастер ПК «Высоковский» РУАД № 1 Сергей Грибов более 29 лет посвятил развитию и обслуживанию 100 км дорог в Клину. В этом сезоне тракторист ПК «Серпуховский» РУАД № 4 Василий Журавлев участвовал в ремонте трех дорог в Серпухове, где обновили 7 км покрытия.

Водитель комбинированно дорожной машины ПК «Коломенский» РУАД № 5 Игорь Ивлев в дорожной отрасли трудится с 2003 года. В этом году при его участии были отремонтированы дороги общей протяженностью порядка 10 км в трех округах: Одинцовском, Солнечногорске и Истре.

За качеством асфальтобетонной смеси и соблюдением технологии укладки покрытия на объектах нацпроекта следят в производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор».

Начальник лаборатории контроля качества Максим Сюрис работает в отрасли 12 лет, под его руководством произошла своевременная подготовка лаборатории к изменению нормативно-технической базы, касающаяся введения новых национальных стандартов РФ на асфальтобетонные смеси. Лаборатория заблаговременно начала работу в данном направлении, а именно — была осуществлена закупка необходимого высокоточного оборудования, позволяющего проводить испытания асфальтобетонных смесей. Это позволило плавно перейти на новый ГОСТ и остаться ведущей конкурентной лабораторией в Московской области.

Повышать безопасность дорожного движения на региональных дорогах — одна из приоритетных задач дорожных служб. Этим занимается специализированное монтажно-эксплуатационное управление (СМЭУ) Мосавтодора. В этом году сотрудники СМЭУ обустроили 45 км металлических барьерных и перильных ограждений вдоль региональных дорог, отремонтировали около 70 и установили 95 новых светофорных объектов — в этих работах принимал непосредственное участие электромеханик Сергей Грязнов.

Также за безопасностью в регионе следят в центре безопасности дорожного движения Подмосковья (ЦБДД) — с начала года специалисты центра провели оптимизацию движения на 100 перекрестках, в рамках чего провели перенастройку режимов более 120 светофорных объектов. В регионе функционирует единое пространство помощи при ДТП, в работе которого принимает участие главный специалист организации помощи при ДТП Леонид Белышев.

Подмосковная служба помощи, которая включает 14 центров помощи при ДТП и «горячую линию» ЦБДД, дает рекомендации о необходимых первоочередных действиях на месте ДТП без пострадавших, помогает оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок, оказывает консультационную помощь по всем остальным вопросам оформления ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.