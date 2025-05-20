Более 4 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 099 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 777 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах:

Мытищах (346 ТС);

Ленинском округе (308 ТС);

Химках (291 ТС);

Красногорске (266 ТС);

Люберцах (279 ТС).

Минтранс Подмосковья обращает внимание автомобилистов и призывает соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.