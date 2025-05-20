Более 4 млн раз проехали жители Подмосковья на арендованных электросамокатах

В Московской области с начала сезона кикшеринга, который был запущен в начале марта, арендными электросамокатами воспользовались более 4,1 млн раз, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В марте–апреле электросамокатами воспользовались более 4,1 млн раз, больше всего поездок пришлось на апрель. Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в семи округах: Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Среднее расстояние за одну аренду составляет всего 1 км, а максимально пройденное расстояние за одну аренду зафиксировано в Балашихе — почти 58 км. Средняя продолжительность аренды составляет 10 минут — электросамокатами чаще пользуются для поездок на короткие расстояния от или до метро, МЦД или ж/д станций.

Сегодня в Московской области к аренде доступно 32 тыс. электросамокатов. Для удобства пользователей функционирует более 15 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Пользователей электросамокатов призывают строго следовать ПДД. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) имеют правовой статус транспортных средств. С 1 марта 2023 года пользователи городских и личных самокатов должны соблюдать ПДД.

Арендными электросамокатами нельзя пользоваться лицам не достигшим 18 лет, а также запрещено использовать транспортные средства вдвоем или втроем. Не катайтесь на самокате в состоянии опьянения, не превышайте скоростной режим, обязательно спешивайтесь с самоката на пешеходном переходе. Также следует парковаться аккуратно, не бросая самокаты на тротуарах и дорогах, чтобы не мешать и не загораживать путь пешеходам и общественному транспорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.