Более 340 тысяч москвичей оплачивают проезд по биометрии

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В Москве более 340 тысяч человек оплачивает метро через Face Pay

Система распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях столичного метро 15 октября 2021 года, к ней уже подключились более 340 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» .

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в конце весны 2023 года заявлял, что, по прогнозам, по биометрии проезд начнут оплачивать около полумиллиона человек.

В настоящее время новой системой оплаты проекта пользуется более 340 тыс. человек.

Ранее в московском метро мужчина не хотел оплачивать проезд и устроил драку. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.