В московском метро безбилетник избил мужчину, сделавшего ему замечание

В Москве 30-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как избил пассажира метро за замечание об отсутствии оплаты проезда, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Происшествие случилось на станции метро «Шаболовская». Пассажир оплатил на турникете проезд и заметил, что за ним пристроился «заяц». Мужчина сделал замечание безбилетнику, а тот его избил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о побоях из хулиганских побуждений. Подозреваемый в преступлении вину признал, прокуратура Мосметро взяла на контроль факт привлечения его к ответственности.

Пострадавший получил удары в том числе и по голове. Ему потребовалась помощь медиков. В каком он состоянии, не уточняется.

Ранее 22-летний мужчина, не желающий оплачивать проезд на станции метро «Калужская», разбил створку турникета. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».