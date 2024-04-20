Молодой человек разбил створки турникета на станции метро «Калужская»

22-летний молодой человек, который не хотел оплачивать проезд в метро Москвы, попытался пройти на станцию «Калужская» бесплатно, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Подойдя к турникету на станции, злоумышленник увидел закрытые створки. Но это не остановило молодого человека, он специально разбил одну из сворок и прошел в подземку.

За порчу имущества злоумышленнику грозит ответственность по статье 214 УК РФ (вандализм).

Также вандал обязан возместить причиненный метрополитену ущерб.