Более 300 км дорог обработали от гололеда в Люберцах за сутки

Дорожные службы городского округа Люберцы обработали от гололеда более 300 км муниципальных дорог за минувшие сутки. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорожные службы Люберец работают в круглосуточном режиме, чтобы справляться с последствиями непогоды. 6 апреля на улицы города вышли снегоуборочная техника и дорожные рабочие. В рамках работ были очищены 245 км дорог и обработаны 322 км проезжих частей специальными противогололедными материалами. В процессе было задействовано 16 единиц техники», — рассказал руководитель управления дорожного хозяйства Иван Игнатов.

Он добавил, что особое внимание уделялось очистке остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам. Работы продолжаются.

Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и отказаться от использования летней резины в сложных погодных условиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.