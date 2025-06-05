Более 30 млн раз проехали пассажиры «Мострансавто» по картам «Стрелка» в 2025 г

С начала года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» более 30 млн поездок по транспортным картам «Стрелка». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оплаты картами «Стрелка» составили 24% от общего количества оплат за проезд без учета социальных карт. Ежедневно в среднем пассажиры совершают картами «Стрелка» порядка 183 тыс. оплат.

В мае, например, пассажиры совершили больше 5,7 млн поездок, когда оплачивали проезд «Стрелкой». Чаще всего этот способ оплаты выбирали пассажиры МАП № 10 г. Королев, они зарегистрировали около 800 тыс. операций по картам «Стрелка». На втором месте — МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 700 тыс. операций по данным картам. А замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки, на маршрутах которого пассажиры совершили более 600 тысяч поездок.

При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%. Кроме транспортных карт «Стрелка» всех видов, в автобусах «Мострансавто» пассажиры также могут воспользоваться транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковскими картами, совершить поездку по социальной карте.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.