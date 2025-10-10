Более 30 км муниципальных дорог обновят в Солнечногорске до конца года

В городском округе Солнечногорск специалисты находятся на заключительном этапе масштабной программы по модернизации дорожной инфраструктуры. В рамках контракта на 2025 год полностью обновили 53 участка муниципальных дорог общего пользования, что составило 28,5 км нового дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо основного плана, ремонтные работы также затронут два дополнительных участка: дорогу от Литвиново через Шелепаново до Овсянниково и подъезд к Ильинскому кладбищу в Елизарово. Общая протяженность всех ремонтных работ, включая эти объекты, составила более 31 км.

«Основной пласт ремонта в 2025 году мы выполнили. В округе стало больше ровных и удобных дорог, а впереди — последние штрихи по дополнительному плану. Контракт уже подписан, работы стартовали и завершатся в октябре», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На 50 объектах уже получены положительные заключения экспертизы качества выполненных работ, несколько участков проходят финальные проверки. Обновление дорожной сети значительно повысило безопасность и удобство для всех участников дорожного движения в Солнечногорске.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.