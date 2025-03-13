Более 3 тыс ям отремонтировали в Солнечногорске с начала года

С начала года специалисты отремонтировали 3301 яму на различных участках дорог округа, что уже превышает общее количество ликвидированных ям за весь прошлый год. На данный момент ямочный ремонт проводят по следующим адресам: ул. Дзержинского в пгт. Поварово, с. Алабушево и д. Редино Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы осуществляют в рамках 8 муниципальных контрактов, которые заключили для обеспечения безопасного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам общего пользования.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дороги в нашем городе были в надлежащем состоянии. Помимо устранения ям латкой, также будем ремонтировать большими картами дворовые территории — это порядка 16000 кв. м. Для устранения дефектов рабочие сначала фрезеруют участок дороги, выравнивают края, просушивают и обрабатывают битумной эмульсией. После чего приступают к укладке асфальта», — подчеркнула заместитель главы округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Также специалисты в этом году проведут ремонтные работы на дорогах общего пользования. Всего в планах семь участков региональных дорог общей протяженностью более 23 км и на 53 участка муниципальных автомобильных дорог.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области: https://mtdi.mosreg.ru/download/document/17211439.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.