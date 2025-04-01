Более 3 тыс дорожных ям устранили на дорогах Люберец с начала года

В городском округе Люберцы с начала года подрядные организации провели ремонт 3 223 дорожных ям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«С 1 января 2025 года на автомобильных дорогах в городском округе Люберцы работники дорожных служб отремонтировали 3223 ямы. Общая площадь ремонтных работ составила 4 835 квадратных метров», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он добавил, что в рамках подготовки к летнему содержанию дорожной инфраструктуры подрядные организации приступили к мойке и покраске остановочных павильонов, а также перильных ограждений с 1 марта.

«К настоящему моменту на муниципальной сети помыто 123 остановочных павильона, из которых 23 уже покрашены. На региональной сети из 178 павильонов помыты 76. Кроме того, на муниципальных дорогах очищено 8 км перильных ограждений, на региональных дорогах — 41 км», — уточнил Игнатов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.