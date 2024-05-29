Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье с начала сезона

С начала ремонтного сезона в Московской области дорожники завершили ремонт более 240 дорог, из них в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» покрытие обновили на 34 участках региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Уложили больше 300 км покрытия и полностью завершили ремонт на 240 дорогах, что составляет почти треть от запланированного объема. Сейчас работы продолжаются еще более чем на 200 участках. Среди лидеров по качеству ремонта муниципальных дорог отмечу Серебряные Пруды, Люберцы, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках нацпроекта обновили порядка 149 км покрытия. Большой объем работ провели в Домодедове, Мытищах, Воскресенске и Егорьевске. Например, в Домодедове уложили 8,7 км нового покрытия на участке Каширского шоссе от села Вельяминово до поворота на мкр. Барыбино, ежедневно здесь проезжает более 30 тыс. автомобилистов по пути в Москву и близлежащие населенные пункты. Отремонтировали 8,4 км Волковского шоссе в Мытищах, в Егорьевске по результатам голосования жителей на портале «Добродел» заменили 7 км дорожного полотна на участке от деревни Большое Гридино до деревни Коврево. Также старое покрытие заменили в Подольске на ул. Курской, в Можайске на подъезде к Минскому шоссе от деревни Храброво.

На муниципальной сети обновили больше 160 км покрытия. Например, на ул. Хлебозаводской и Космонавтов в Люберцах, ул. Колхозной, Калинина и Цветочной в Наро-Фоминске, пер. Степуринском и ул. Воровского в г. Павловском Посаде, а также на дорогах в р. п. Свердловский, д. Митянино Лосино-Петровского округа, д. Куньи Выселки и Есипово, с. Куребино в г. о. Серебряные Пруды и других участках.

В рамках ремонтного сезона отремонтируют покрытие более 1 тыс. муниципальных и региональных дорог. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.