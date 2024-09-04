Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье по просьбам жителей

В Московской области завершили ремонт более 240 дорог, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале «Добродел». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 40 участков региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На 90% выполнили план ремонта дорог, которые выбрали жители Подмосковья в ходе голосования на Доброделе. Дорожники отремонтировали свыше 310 км покрытия на 242 дорогах, из них по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ было отремонтировано 43 региональных участка общей протяженностью 165 км», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди отремонтированных участков дорог: от д. Шебаново до трассы М-9 «Балтия» в Волоколамском округе, подъезд к д. Ивановское Дмитровского округа, подъезд к с. Редькино в Коломне. В Егорьевске покрытие обновили на участке дороги, который проходит через деревни Большое Гридино, Фролково, Карцево и Коврево, в Ленинском округе обеспечили жителям д. Коробово подъезд к трассе А-105, в Щелкове отремонтировали ул. Первомайскую, на которой расположены два детских сада и детский центр.

По результатам голосования жителей Луховиц дорожники отремонтировали дорожное полотно на участке от п. Каданок до Белоомутской переправы (Левый берег), на участке региональной дороги, проходящей через деревни Ольшаны и Лесное, а также на подъезде к автовокзалу и станции Луховицы и на участке от остановки «Лесная» до Дединовской переправы (правый берег) через р. Оку.

В округе Пушкинский специалисты заменили покрытие на ул. Дзержинского в Ивантеевке, где расположились детский сад и школа, Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева, поликлиника, МФЦ и несколько церквей, а в Серпухове провели ремонт участка дороги от д. Арнеево до поворота на д. Сераксеево, ул. Объездной и Осеннего бульвара в п. Оболенске — здесь расположены Оболенская школа, Арена-Вектор и церковь Кирилла и Мефодия.

«В рамках нацпроекта специалисты Мосавтодора продолжают ремонт порядка 15 км на дорогах, выбранных жителями Истры, Королева, Волоколамского, Пушкинского и Талдомского округов», — добавил Алексей Гержик.

Всего по выбору жителей к осени в Московской области отремонтируют порядка 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью более 340 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.