Более 2,2 тыс дорожных ям заделали в трех округах Подмосковья за неделю

Более 2,2 тыс. дефектов на дорогах устранили за неделю в трех округах Московской области — Можайске, Наро-Фоминске и Рузе, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы проводились как на региональных, так и на муниципальных дорогах. В Можайске ямочный ремонт провели на улицах Мира и Полосухина, в деревнях Ваулино и Клементьево, а также в рабочем поселке Уваровка, в Наро-Фоминске — в деревне Симбухово, вблизи деревень Литвиново и Спасс-Косицы, в Рузе — в деревне Крюково, а также вблизи деревни Сафониха.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Отмечается, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.