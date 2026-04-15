Более 2,2 млн человек воспользовались электричками в Подмосковье в Пасху

Более 2,2 млн пассажиров воспользовались пригородными поездами в Пасху и Вербное воскресенье в Подмосковье. Почти половина поездок пришлась на Ярославское, Казанское и Курское направления, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ряд направлений показал рост пассажиропотока по сравнению с аналогичными праздниками прошлого года. Лидером стало Киевское направление: почти 160 тыс. пассажиров, что на 24,2% больше. На Курском направлении количество поездок выросло на 10,6% — до 286,6 тыс., на Горьковском — на 8,1% — до 252,6 тыс.

В праздничные дни для удобства пассажиров назначили дополнительные остановки у храмов и мемориальных мест. В Пасху на Белорусском направлении дополнительно останавливались 30 поездов, на Павелецком — 29, на Рижском — 11, на Киевском — 3 поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.