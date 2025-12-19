Более 200 рейсов задержали и отменили в Дубае из-за наводнения

Более 200 авиарейсов столкнулись с задержками или были отменены в воздушной гавани Дубая, поскольку Объединенные Арабские Эмираты испытывают трудности с восстановлением после наводнения, вызванного проливными дождями и штормами, сообщает SHOT .

В настоящее время в аэропорту Дубая зафиксирована задержка 159 рейсов, прибывающих в пункт назначения, еще 46 рейсов задерживаются на вылет из города, а 9 рейсов были отменены. Общее число пострадавших рейсов составляет 214.

Из общего числа задерживающихся рейсов 24 связаны с Россией. На данный момент отправление семи рейсов из Дубая задерживается, в том числе четыре рейса в Москву, два в Казань и один в Новосибирск.

Один рейс в Сочи был отменен. Прибытие 16 рейсов из Дубая в Россию также задерживается: шесть рейсов в Москву, три в Сочи, два в Санкт-Петербург, два в Казань и по одному в Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее были опубликованы видео, на которых видны последствия ливней в Дубае, где дорогостоящие автомобили буквально плыли по улицам.

