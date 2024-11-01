Более 200 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей

В рамках ремонтного сезона 2024 года дорожные службы отремонтировали 215 муниципальных дорог по выбору жителей Московской области. За ремонт этих дорог проголосовали на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники заменили покрытие на 215 участках муниципальных дорог общей протяжённостью более 160 км — эти дороги выбрали к ремонту сами жители. Работы провели в 56 городских округах, чтобы обеспечить комфортный подъезд к домам, местам притяжения и объектам транспортной инфраструктуры. Отмечу, что ремонт на муниципальной сети в рамках общей программы находится на завершающей стадии», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ремонтные работы по просьбам жителей провели как в рамках обычного, так и капитального ремонта. Так, в 10 округах капитально отремонтировали 29 дорог длиной около 15 км. Например, работы выполнили на ул. Полетаева в г. Мытищи, ул. Рябиновая в г. Бронницы и ул. Калинина в г. Дубне, где расположены школа № 10 и музей истории крылатых ракет.

В рамках текущего ремонта покрытие заменили на 186 участках дорог (146 км), среди них: ул. Конная в г. Воскресенске, ул. Воздвиженская в г. Сергиевом Посаде, ул. Заречная в с. Орудьево Дмитровского округа, ул. Зеленая в д. Пешково Богородского округа, Нахабинское шоссе в г. Звенигороде Одинцовского округа и ул. Парковая в р. п. Нахабино г. о. Красногорска, где расположены детский сад № 14 и парк имени Карбышева.

В ведомстве отметили, что ремонт региональных дорог Подмосковья был завершен в сентябре — по выбору жителей на Доброделе отремонтировали 47 региональных участков длиной более 170 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.