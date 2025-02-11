Более 20 муниципальных дорог отремонтируют в Клину в 2025 году
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В плане на 2025 год ремонт 24 дорог муниципального уровня, это 134 тыс. кв. м или 24,5 км дорожного полотна. В программе три капитальных ремонта дороги: в Клину на улице Трудовая, на улице Ленинградская в Покровке и дорога в деревне Бирево. О ней просили жители в ходе состоявшейся недавно там выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации округа.
Остальные адреса также включены в программу по обращениям жителей и в связи с нормативными сроками износа дорожного полотна. В плане ремонт дороги в населенных пунктах:
- Клин;
- Высоковск;
- деревня Горки;
- деревня Савино;
- поселок Шевляково;
- деревня Васильково;
- поселок Туркмен;
- деревня Напругово;
- деревня Голенищево;
- деревня Покровка;
- село Нагорное;
- деревня Новощапово;
- деревня Бирево;
- деревня Елгозино;
- деревня Марино;
- деревня Плюсково.
Как сообщил замглавы городского округа Клин Владимир Кондратьев, проектирование капитального ремонта пройдет с апреля по июнь, сам капремонт 3 дорог выполнят с июля по октябрь включительно.
Работы по текущему ремонту пройдут в округе Клин с 1 мая по 1 сентября 2025 года.
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