Более 20 муниципальных дорог отремонтируют в Клину в 2025 году

Транспорт

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В плане на 2025 год ремонт 24 дорог муниципального уровня, это 134 тыс. кв. м или 24,5 км дорожного полотна. В программе три капитальных ремонта дороги: в Клину на улице Трудовая, на улице Ленинградская в Покровке и дорога в деревне Бирево. О ней просили жители в ходе состоявшейся недавно там выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Остальные адреса также включены в программу по обращениям жителей и в связи с нормативными сроками износа дорожного полотна. В плане ремонт дороги в населенных пунктах:

  • Клин;
  • Высоковск;
  • деревня Горки;
  • деревня Савино;
  • поселок Шевляково;
  • деревня Васильково;
  • поселок Туркмен;
  • деревня Напругово;
  • деревня Голенищево;
  • деревня Покровка;
  • село Нагорное;
  • деревня Новощапово;
  • деревня Бирево;
  • деревня Елгозино;
  • деревня Марино;
  • деревня Плюсково.

Как сообщил замглавы городского округа Клин Владимир Кондратьев, проектирование капитального ремонта пройдет с апреля по июнь, сам капремонт 3 дорог выполнят с июля по октябрь включительно.

Работы по текущему ремонту пройдут в округе Клин с 1 мая по 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.