Более 20 муниципальных дорог отремонтируют в Клину в 2025 году

В плане на 2025 год ремонт 24 дорог муниципального уровня, это 134 тыс. кв. м или 24,5 км дорожного полотна. В программе три капитальных ремонта дороги: в Клину на улице Трудовая, на улице Ленинградская в Покровке и дорога в деревне Бирево. О ней просили жители в ходе состоявшейся недавно там выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Остальные адреса также включены в программу по обращениям жителей и в связи с нормативными сроками износа дорожного полотна. В плане ремонт дороги в населенных пунктах:

Клин;

Высоковск;

деревня Горки;

деревня Савино;

поселок Шевляково;

деревня Васильково;

поселок Туркмен;

деревня Напругово;

деревня Голенищево;

деревня Покровка;

село Нагорное;

деревня Новощапово;

деревня Бирево;

деревня Елгозино;

деревня Марино;

деревня Плюсково.

Как сообщил замглавы городского округа Клин Владимир Кондратьев, проектирование капитального ремонта пройдет с апреля по июнь, сам капремонт 3 дорог выполнят с июля по октябрь включительно.

Работы по текущему ремонту пройдут в округе Клин с 1 мая по 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.